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Центр имени Алмазова объявил конкурс на строительство нового лабораторного комплекса
Сегодня, 11:20
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Центр имени Алмазова объявил конкурс на строительство нового лабораторного комплекса

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Новый объект станет частью уже существующего комплекса.

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова объявил конкурс на строительство нового комплекса. Госзакупка была размещена 1 августа.

Он станет частью существующего научно-клинического нейрохирургического комплекса в Приморском районе. Начальная стоимость составляет 218,8 млн рублей. Объект должен быть построен в начале 2023-го года. 

Подать заявку можно до 24 августа 2021-го года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Федеральные медицинские учреждения в Петербурге, которые задействовали для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернутся к обычному режиму работы уже к концу августа. Среди них есть и Центр Алмазова.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупка, медицина, строительство, центр алмазова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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