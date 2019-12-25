Центр имени Алмазова объявил конкурс на строительство нового лабораторного комплекса

Новый объект станет частью уже существующего комплекса.

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) имени Алмазова объявил конкурс на строительство нового комплекса. Госзакупка была размещена 1 августа.

Он станет частью существующего научно-клинического нейрохирургического комплекса в Приморском районе. Начальная стоимость составляет 218,8 млн рублей. Объект должен быть построен в начале 2023-го года.

Подать заявку можно до 24 августа 2021-го года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Федеральные медицинские учреждения в Петербурге, которые задействовали для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернутся к обычному режиму работы уже к концу августа. Среди них есть и Центр Алмазова.

Фото: Piter.TV