Центр им. Вредена наращивает объем операций на 5-7% ежегодно

В 2023 году в клинике провели более 24 тысяч хирургических вмешательств различной сложности.

ФГБУ "НМИЦ травматологии и ортопедии им. Р.Р. Вредена" ежегодно увеличивает количество оперативных вмешательств на 5-7%. Об этом сообщил директор учреждения Рашид Тихилов на пресс-конференции в информагентстве "Интерфакс".

В 2023 году в стационаре центра оказали помощь 28 тысячам пациентов, из которых 24 тысячи получили хирургическое лечение. Реабилитацию прошли более 20 тысяч человек, амбулаторную помощь - около 6 тысяч пациентов. Консультативно-диагностическое отделение приняло свыше 55 тысяч обращений.

Особое внимание уделяется персонализированному подходу. С 2015 года выполнено порядка 600 индивидуальных имплантаций с использованием 3D-моделирования и отечественных производственных мощностей. Технология позволяет сократить время операции на 25-30% и ускорить реабилитацию.

В августе 2023 года запланировано проведение XIX научно-практической конференции "Вреденовские чтения" с участием 5 тысяч специалистов из России и зарубежья. Основные темы - аддитивные технологии и инновационные хирургические методики. Клиника располагает 760 специализированными койками в 20 отделениях. Медицинскую деятельность осуществляют 253 врача.

Ранее сообщалось, что мужчина отравился мухоморами в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России