Центр им. Петрова запустит производство вакцин нового поколения на клеточной основе

В Петербурге начнут выпуск вакцин против рака на основе иммунных клеток к 2026 году.

Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Петрова планирует начать производство вакцин и препаратов по технологии CAR-T — метода лечения онкологических заболеваний с использованием собственных иммунных клеток пациента — к концу 2026 года. Об этом сообщил ТАСС директор центра, главный внештатный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев.

По словам специалиста, лицензирование производства уже находится в завершающей стадии. CAR-T-терапия предполагает использование лимфоцитов пациента, которые модифицируются для распознавания и уничтожения раковых клеток. Кроме того, центр получил лицензию на выпуск дендритно-клеточной вакцины, направленной на лечение и профилактику агрессивных опухолей.

Заведующая лабораторией онкофертильности НМИЦ онкологии им. Петрова Ольга Лавринович сообщила, что в учреждении активно развиваются технологии сохранения репродуктивных клеток у пациентов с онкологическими диагнозами. В этом году специалисты центра сообщили о рождении ребёнка у женщины с раком яичников — этот случай стал четвертым в мире, когда беременность наступила после дозревания яйцеклеток, извлечённых из поражённых тканей.

Фото: pxhere