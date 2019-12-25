Центр госэкспертизы позволил сэкономить бюджету Петербурга 580 млн рублей

С начала года эта сумма составила 1,6 млрд рублей.

Центр госэкспертизы позволил Петербургу сэкономить в бюджет 580 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что за минувший апрель специалисты, несмотря на режим повышенной готовности, выдали 29 заключений, большинство из которых положительные. Чаще всего эксперты рассматривали проектную документацию по жилым объектам, а также по линейным объектам и объектам соцназначения. В тот же период сметная стоимость по финансируемым городом объектам снизилась на 580 миллионов рублей.

В Центре подчеркнули, что результаты работы благоприятно влияют на строительную отрасль города и существенно экономят средства из бюджета. С начала года, к примеру, Центр сберег для Петербурга порядка 1,6 млрд рублей. Сэкономленные деньги впоследствии смогут направить на реализацию и развитие важных проектов.

Ранее мы писали, что Петербург получил ещё 781 миллион рублей на борьбу с коронавирусом.

Фото: Piter.TV