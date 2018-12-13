Центр города перекроют для возложения цветов к Медному всаднику

Ограничено движение будет по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади.

27 мая - День рождения города Санкт-Петербург, но все основные мероприятия прошли в минувшие выходные, 25-26 мая.

Сегодня, 27 мая в центре города частично ограничат движение транспорта. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сообщает, что в связи с торжественной церемонией возложения цветов к памятнику Петру I, основателю города на Неве, движение по Адмиралтейской набережной и Сенатской площади будет ограничено с 8:30 до 10:40 по московскому времени. Торжественное мероприятие проводится благодаря Фонду содействия развития культурных программ "Балтийский международный фестивальный центр".

Ранее КРТИ уже объявлял улицы, которые перекроют во время празднования Дня города.

Напомним, что вчера в Северной столице проходил велозабег ко Дню города.

Фото: excurspb.ru