Центр генных дерматозов открылся в Петербурге

Аналогичные центры уже функционируют в Московской области, Татарстане и Пензенской области: до конца года планируется открытие ещё семи центров в различных регионах страны.

В Петербурге открылся шестой в стране Центр для лечения генетических дерматозов. Он функционирует на основе кожно-венерологического диспансера, расположенного в Фрунзенском районе. Здесь будут осуществляться диагностика и терапия для пациентов, страдающих от редких наследственных кожных заболеваний.

Центр оборудован кабинетами для врачей и процедурными. Приём ведут дерматологи, иммунологи, эндокринологи, хирурги, ортопеды и другие специалисты. Это позволит сделать процесс лечения более быстрым и доступным.

Кроме того, в центре имеются необходимые медицинские аппараты и средства, а также реализуется программа "Круг добра" для поддержки пациентов с буллёзным эпидермолизом.

Создание таких Центров является совместной инициативой благотворительного фонда "Дети-бабочки" и фонда "Круг добра", который был основан по инициативе президента России Владимира Путина. Аналогичные центры уже функционируют в Московской области, Татарстане и Пензенской области: до конца года планируется открытие ещё семи центров в различных регионах страны.