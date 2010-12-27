Центр Выборга станет пешеходным

Но только на время празднования дня Ленобласти.

Центр Выборга станет пешеходной зоной во время празднования Дня Ленинградской области. Ограничения для автолюбителей начнутся уже 2 августа и продлятся до 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Уже в четверг, 2 августа на Красной площади города Выборга начнут устанавливать сцену, поэтому движение по улицам, прилегающим к площади (ул. Ушакова, ул. Северной, пр. Суворова и пр. Ленина.), будет ограничено с 20:00 2 августа до 6:00 5 августа. Аналогичные ограничения для движения транспортных средств с 2 по 5 августа будут предприняты в районе Рыночной площади, подъехать к площади будет невозможно со стороны улицы Пионерская и проспекта Ленина.

Также, мы сообщали ранее о других ограничениях движения во время праздника.

Фото: Экскурсии в Сортавала ООО "НОРД-ВЕСТ"/ ВК