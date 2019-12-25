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Центр "Велес" забрал на лечение молодого льва
Сегодня, 11:16
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IRINA_CHALKINA

Центр "Велес" забрал на лечение молодого льва

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Откуда именно прибыл львёнок, не уточняется.

В понедельник, 30 ноября, стало известно о том, что в Центр помощи диким животным "Велес" в Рапполово поступил молодой лев. Об этом сообщается на странице Центра в социальной сети "ВКонтакте".

Волонтеры отметили, что льва зовут Зевс. 

Новенький, Зовут его ЗЕВС!!!

Центр помощи диким животным "Велес".

Животное проехало почти 4 тысячи километров. В настоящий момент, царь зверей отдыхает после дороги. 

Ранее мы сообщали о том, что нерпёнок Шлиссик обрел дом в центре спасения тюленей в Петербурге.

Фото:РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным/вк

Теги: волонтеры, лев, центр велес
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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