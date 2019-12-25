Центр "Велес" забрал на лечение молодого льва

В понедельник, 30 ноября, стало известно о том, что в Центр помощи диким животным "Велес" в Рапполово поступил молодой лев. Об этом сообщается на странице Центра в социальной сети "ВКонтакте".
Волонтеры отметили, что льва зовут Зевс.
Новенький, Зовут его ЗЕВС!!!
Центр помощи диким животным "Велес".
Животное проехало почти 4 тысячи километров. В настоящий момент, царь зверей отдыхает после дороги.
Ранее мы сообщали о том, что нерпёнок Шлиссик обрел дом в центре спасения тюленей в Петербурге.
Фото:РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным/вк
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все