Центр "Велес" забрал на лечение молодого льва

Откуда именно прибыл львёнок, не уточняется.

В понедельник, 30 ноября, стало известно о том, что в Центр помощи диким животным "Велес" в Рапполово поступил молодой лев. Об этом сообщается на странице Центра в социальной сети "ВКонтакте".

Волонтеры отметили, что льва зовут Зевс.

Новенький, Зовут его ЗЕВС!!! Центр помощи диким животным "Велес".

Животное проехало почти 4 тысячи километров. В настоящий момент, царь зверей отдыхает после дороги.

Ранее мы сообщали о том, что нерпёнок Шлиссик обрел дом в центре спасения тюленей в Петербурге.

Фото:РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным/вк