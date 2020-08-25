Центр "Велес" ищет веточный корм для своих подопечных

Идеальный веник в длину составляет 1-1,5 метра.

Животные центра "Велес" нуждаются в веточном и травяном корме. По словам сотрудников, сейчас нет ни единой веточки.

Петербуржцы могут помочь, принеся веники и большие ветки лиственных деревьев, собранные не у дороги, ветки черноплодной рябины, малины, шиповника и других плодово-ягодных кустов и деревьев, иван-чай, сныть и таволгу, полевые травы, кроме куриной слепоты, борщевика и ложной крапивы, а также подорожник и осиновую кору. Ими смогут питаться олени, лоси, косули, мини-хорсы, альпаки, козы, ослики, медведи и псовые.

На данный момент животные не нуждаются в ветках и лапах хвойных деревьев.

Так как Центр "Велес" закрыт на карантин, то о своем прибытии нужно сообщить заранее и соблюдать базовые правила гигиены и безопасности.

Ранее Piter.TV показал, как медведи из РКЦ "Велес" спасаются от жары холодным душем из шланга.

Видео: Центр ВЕЛЕС / YouTube