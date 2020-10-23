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Центр "Вектор" проводит клинические испытания трехкратной вакцинации "Эпиваккороной"

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Тесты ведутся на приматах, морских свинках и хорьках.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации "Эпиваккороной". Об этом в официальном Instagram-канале Роспотребнадзора подписчикам сообщил руководитель отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков. Эксперт рассказал, что препарат исследуется на приматах. Первой группе животных вакцина была введена в начале мая прошлого года. За ней ведется наблюдение. В конце июля 2020 года прививки были сделаны морским свинкам и хорькам.

Клинические испытания I-II фазы для введения трехкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся.

Александр Рыжиков, заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа

На хорьках и морских свинках ученые проверяют эффективность двукратной и трехкратной вакцинации. Специалисты уже подтвердили продолжительный иммунитет после прививок от коронавируса на приматах.

Стало известно, сколько петербуржцев привились от коронавируса "ЭпиВакКороной".

Видео: Instagram / rospotrebnadzor.official

Теги: александр рыжиков, вектор, клинические испытания, эпиваккорона
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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