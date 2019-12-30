Центр Петербурга "покраснел" из-за приезда президента

Пробки в центре города набрали 4 балла днем в субботу, 18 января. Причина тому — приезд президента.
Судя по "Яндекс. Картам", дорогу перекрыли на Пискарёвском проспекте, в центре, на Васильевском острове. Также перекрыли Дворцовый мост. На 16:40 плотное движение по Садовой улице, Дворцовой набережной, улице Чайковского, Шпалерной, Воскресенской набережной, набережной реки Мойки и Невском проспекте.
Ранее мы сообщали, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь прорыва блокады Ленинграда.
Фото: скрин "Яндекс. Карты".
Обсуждение ( 1 )
Пипец домой не попасть