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Центр Петербурга "покраснел" из-за приезда президента
Сегодня, 16:43
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arteliseev

Центр Петербурга "покраснел" из-за приезда президента

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Владимир Путин прилетел в Северную столицу, чтобы посетить мероприятия ко Дню прорыва блокады Ленинграда.

Пробки в центре города набрали 4 балла днем в субботу, 18 января. Причина тому — приезд президента. 

Судя по "Яндекс. Картам", дорогу перекрыли на Пискарёвском проспекте, в центре, на Васильевском острове. Также перекрыли Дворцовый мост. На 16:40 плотное движение по Садовой улице, Дворцовой набережной, улице Чайковского, Шпалерной, Воскресенской набережной, набережной реки Мойки и Невском проспекте. 

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях в честь прорыва блокады Ленинграда. 

Фото: скрин "Яндекс. Карты". 

Теги: петербург, пробки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Сегодня 16:53

Пипец домой не попасть

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