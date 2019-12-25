Центр Петербурга перекроют для празднования 220-летия пожарной охраны

Днём 30 июня в центре Петербурга на непродолжительное время перекроют ряд улиц, включая участок Невского проспекта. Ограничения связаны с празднованием 220-летия со дня образования пожарной охраны Санкт‑Петербурга.

Так, с 13:40 до 14:00 будет перекрыто движение по Дворцовой набережной в направлении от Суворовской площади к Дворцовому мосту; Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта; Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Дворцового проезда; Дворцовым проезду и мосту, а также Адмиралтейскому проезду и Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Дворцового проезда.

До конца дня перекроют Миллионную улицу и проезд вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади.

В период со 2 по 23 июля на внутреннем кольце КАД перекроют движение по двум полосам между Вантовым мостом и развязкой с Таллиннским шоссе. В зоне работ будут установлены временные дорожные знаки и световую сигнализацию, а также водоналивные барьеры.

Фото: МЧС Санкт-Петербург