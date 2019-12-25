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В центре Петербурга прикрыли несколько торговых лавочек
Сегодня, 18:11
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В центре Петербурга прикрыли несколько торговых лавочек

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Рабочая группа составила 6 протоколов административных правонарушениях.

В Центральном районе Петербурга прошел очередной рейд по пресечению незаконной уличной торговли. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе администрации района. 

Рабочая группа проверила Апраксин переулок, а также территории у Казанского собора и арки Генерального штаба. Кроме того, специалисты проверили территории у станции метро "Чернышевская" и школы №183. Однако молочную бочку, на которую поступали жалобы от жителей района, не обнаружили. 

В результате проверок рабочая группа составила 6 протоколов об административных правонарушениях, а также изъяла 142 единицы товара и 6 единиц торгового оборудования.

В последний раз рейд у Казанского собора проходил в конце сентября. Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) обнаружили более 10 самовольно размещенных торговых точек. 

Фото: Telegram / Центр. НОВОСТИ; Piter.tv

Теги: рейды, уличная торговля, центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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