Чиновники очистили Петербург от 60 незаконных торговых точек

В ККИ рассказали о проведенных рейдах против несанкционированной торговли в Петербурге.

Представители Комитета по контролю за имуществом провели в Петербурге 60 проверок. В ходе мероприятий участки были освобождены от незаконного использования. В частности, специалисты ликвидировали мини-ярмарку в Красногвардейской районе города, в которой участвовало десять предпринимателей с палатками и еще торговцев за столами. Об этом сообщает пресс-служба ККИ.

Известно, что эксперты обошли территорию около станции метро "Чернышевская", Московский и Ленинский проспекты, улицу Тореза, проспект Энергетиков, а также участки около "Озерков", "Адмиралтейской", "Площади Восстания" и другие точки, которые часто занимают уличные продавцы. Сотрудниками ведомства вывезено 25 павильонов, в которых продавали кукурузу, печенье, текстиль, книги и хот-доги.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы о самовольном размещении торговых объектов на городской земле.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЕСПЧ рассмотрит жалобу фигуранта дела "Сети" Юлия Бояршинова на пытки.

Фото: Piter.tv