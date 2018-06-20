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ЕСПЧ рассмотрит жалобу фигуранта дела "Сети" Юлия Бояршинова на пытки
Сегодня, 7:45
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lesjasap

ЕСПЧ рассмотрит жалобу фигуранта дела "Сети" Юлия Бояршинова на пытки

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Инстанция приняла заявление от юноши.

В Европейском суде изучат материалы фигуранта дела "Сети" Юлия Бояршинова. Мужчина обратился в инстанцию с жалобами на нарушения его прав человека. Об этом сообщает Telegram-канал RUPRESSION.

Бояршинов заявил, что в его отношении применялись пятки, в результате чего ему пришлось признать вину по тому обвинению. На заседании ему вместе с Виктором Филинковым продлили арест до 11 июня.

Ранее уполномоченный по правам человека в  городе на Неве Александр Шишлов отметил, что существуют серьезные основания полагать, что пытки в отношении некоторых фигурантов действительно имели место быть. Эксперт имел в виду применение электрошокеров.

Напомним. что участниками "Сети" считаются 11 человек из Северной столицы и Пензы. Правоохранительные органы полагают, что молодые люди собирались организовать на территории государства террористические акты.

Фото: Piter.tv

Теги: дело сети, европейский суд, еспч
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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