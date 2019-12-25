ГАТИ проведет "Неделю чистоты" в центре Петербурга

Надписи и рисунки на нежилых зданиях должны закрашиваться.

ГАТИ собирается очистить фасады в центре Петербурга надписей и рисунков на нежилых зданиях и сооружениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Неделя чистоты" пройдет с 27 июля по 2 августа. В этот период специалисты Инспекции проведут "рейд" по фасадам нежилых домов в Центральном районе. Особое внимание будет уделяться надписям и рисункам, которые носят оскорбительный характер, призывают к экстремистской деятельности и рекламируют противоправные товары и услуги.

Отмечается, что владельцы нежилых зданий обязаны очищать и закрашивать как-либо несанкционированные изображения, которые появляются на фасаде. Неисполнение обязанностей ведет к административной ответственности.

Фото: Piter.TV