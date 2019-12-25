  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ГАТИ проведет "Неделю чистоты" в центре Петербурга
Сегодня, 10:32
31
nadezhda_sib

ГАТИ проведет "Неделю чистоты" в центре Петербурга

0 0

Надписи и рисунки на нежилых зданиях должны закрашиваться.

ГАТИ собирается очистить фасады в центре Петербурга надписей и рисунков на нежилых зданиях и сооружениях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Неделя чистоты" пройдет с 27 июля по 2 августа. В этот период специалисты Инспекции проведут "рейд" по фасадам нежилых домов в Центральном районе. Особое внимание будет уделяться надписям и рисункам, которые носят оскорбительный характер, призывают к экстремистской деятельности и рекламируют противоправные товары и услуги. 

Отмечается, что владельцы нежилых зданий обязаны очищать и закрашивать как-либо несанкционированные изображения, которые появляются на фасаде. Неисполнение обязанностей ведет к административной ответственности. 

Фото: Piter.TV

Теги: надписи, фасад, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии