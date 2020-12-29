Изучать новый штамм без образцов невозможно.

Центр Гамалеи не получал образец британского штамма коронавируса. Об этом рассказал глава исследовательского центра Александр Гинцбург, пишут "РИА Новости".

Нам никто штаммов не передавал. Александр Гинцбург, глава центра им. Гамалеи

Он отметил, что изучать новый штамм без образцов невозможно.

Ранее ВОЗ подтвердила более быстрое распространение "британского" штамма COVID-19. Специалисты обращают внимание на число лиц, которых может заразить один больной. Репродуктивное число увеличилось с 1,1 до 1,5-1,7. Также эксперты уяснили, что новая мутация распространяется теми же путями, что и прежний вариант. В этой связи, представители ВОЗ не стали менять рекомендации медиков.

Фото: pixabay.com