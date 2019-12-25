Центр Гамалеи назвал условия для окончания распространения коронавируса

В случае успешной массовой вакцинации распространение коронавируса в России остановится к ноябрю 2021 года.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о том, при каких условия быстрее закончится распространения коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По словам Гинцбурга, распространение коронавируса в России остановится к ноябрю 2021 года. Такой итог может быть только в случае удачной и массовой вакцинации.

Отмечается, что к ноябрю этого года в России планируют увеличить производство вакцины до 5-6 миллионов доз в месяц. Именно такие темпы помогут вакцинировать до 80% россиян в течении года.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав рассказал о восьми регионах России с активным ростом числа зараженных коронавирусом.

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