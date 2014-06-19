Новый центр китайского автобренда GAC открыли в Янино

До этого компания столкнулась с проблемами в поставках и продажах автомобилей из-за перегрузки своего склада в российской столице.

Китайский автопроизводитель GAC Motor заявил об открытии своего нового автомобильного склада в Янино. Сотрудничество с организацией ООО "Торгмолл" и провайдером ООО "Транслогистик" позволит компании расширить свое присутствие на российском рынке.

Первая партия автомобилей модели GS8 II поколения была размещена в логистическом парке "Янино" ещё в понедельник, 25 декабря.

Отметим, что до этого компания столкнулась с проблемами в поставках и продажах автомобилей из-за перегрузки своего склада в российской столице. Однако новый морской транзитный склад под Петербургом позволит GAC Motor более эффективно использовать морские ресурсы и улучшить поставки своих автомобилей.

Ранее мы сообщили о том, что режим простоя на заводе Hyundai в Петербурге продлен до конца года.

Фото: A. Krivonosov