Центр Алмазова намерен приобрести 8 аппаратов ИВЛ

ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр им. Алмазова" намерен приобрести восемь аппаратов ИВЛ. Медучреждение разместило соответствующую закупку.
Из этих аппаратов три предназначены для интенсивной неонатальной терапии. Стоимость одного такого изделия – примерно 5,58 миллионов рублей. Всего же на 8 ИВЛ выделено почти 39 миллионов.
Заявки для участия в аукционе на определение поставщика центр принимает до 3 июля.
Как ранее сообщало Piter.tv, центр Алмазова повторно объявил конкурс на строительство научно-образовательного комплекса.
Фото: almazovcentre.ru
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