Ценник на окрошку вырос на 11,9%

Вместе с тем его индекс вырос на 111,9 %.

Накануне, 13 мая, управление федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти поделилось с "Невскими новостями" данными о повышении цены и индекса на окрошку – любимое национальное блюдо русской кухни.

Специалисты привели среднюю стоимость и индексы продуктов, входящих в состав окрошки по сравнению со значениями апреля 2020 года.

Больше всего подорожал картофель, чуть меньше подорожали яйца. Лучше всего дела обстоят со стоимостью соли, цена выросла на 96,5 %. С показателями статистики могу поспорить любители окрошки на квасе – испокон веков любимое блюдо россиян готовилось именно на хмельном напитке, а именно на белом квасе.

Цены на напиток отличаются в зависимости от марки. Два литра по скидкам можно купить за 50 рублей, а два литра сваренного в Петербурге обойдутся почти в 300. Средняя цена литра колеблется примерно в пределах 70 рублей, в 2020 году она составляла 67 рублей.

Таким образом,индекс продукта приблизительно составит 104,2 %, то есть он подорожал на 4,2 %. То есть индекс окрошки на квасе составляет — 112 % против 111 % на кисломолочных продуктах. Петербуржцам готовить окрошку на кефире немного выгоднее.

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Фото: russianfood.com