Аналитики перечислили самые подорожавшие продукты в магазинах Петербурга

Март не является характерным месяцем для повышения цен, однако в этот раз процесс был спроворирован рядом причин.

По данным на конец февраля, в Северной столице наметилось заметное подорожание продуктов. В первую очередь оно коснулось овощей. Так, огурцы выросли в цене 53,6% в сравнении с прошлым декабрем, а помидоры по сравнению с этим же периодом подорожали на 29,6%. Как отметила партнёр агентства M.A. Research Анна Синявская в интервью для изданию "Вечерний Санкт-Петербург", такой ситуации способствовало несколько причин.

В целом март не является характерным месяцем для увеличения ценников, уточнила эксперт. Тем не менее, овощи подорожали из-за исчерпания грунтовых запасов, что привело к необходимости дорогих импортных закупок. Также подспорьем для роста цен стали повышение тарифов на электроэнергию, увеличение стоимости посадочного материала и увеличение расходов на логистические поставки.

По словам гендректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, уже к середине-концу летнего сезона цены на российском рынке начнут постепенно стабилизироваться в связи с началом сезона сбора урожая в южных регионах.

Ранее мы сообщили о том, что количество пустующих офисов в центре Петербурга возросло в полтора раза.

Фото: Piter.TV