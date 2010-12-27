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В Петербурге цены на жильё достигли исторического максимума
Сегодня, 15:36
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге цены на жильё достигли исторического максимума

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С начала года цены на "вторичку" выросли на 4,6 процента.

В среду, 4 декабря, стало известно о том, что в Петербурге цены на жильё достигли исторического максимума. Об этом сообщает "Русская газета".

Как оказалось, в текущем году цены на "вторичку" выросли на 4,6 процента. Отмечается, что последний раз такой скачок был  в 2015-м году. Тогда цены подскочили со 103 до 110 тысяч за квадратный метр.

Эксперты связывают рост цен на жильё с повышением стоимости с переходом компаний на проектное финансирование. Кроме того, выросла стоимость стройматериалов.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов проверил "холодные чердаки" Приморского района.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, цены на жилье
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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