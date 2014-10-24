Цены на квартиры бизнес-класса в Петербурге выросли на 40%

В этом году горожане обратили внимание на квартиры с одной спальней.

Аналитики компании Knight Frank St. Petersburg подвели итоги III квартала этого года и пришли к выводу, что за год средняя цена за квадратный метр жилья бизнес-класса увеличилась на 40%. По итогам сентября, средняя цена за "квадрат" составляла 287,7 тысяч рублей – на 5% увеличилась за квартал. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Существенные изменения ощущаются в Красногвардейском районе, где за год средняя цена за квадратный метр увеличилась на 56%. Виной тому три жилых комплекса, которые построили в районе. Также значительную годовую динамику цен (в пределах 41-43%) показали Адмиралтейский, Московский и Центральный районы. Во всех остальных локациях средние цены увеличились на 25-35%.

Из-за ценовой динамики изменился и спрос. В прошлом году популярностью среди покупателей пользовались квартиры с двумя спальнями – на них приходилось около 37% продаж. В этом году горожане обратили внимание на квартиры с одной спальней.

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