Цены на товары и услуги в Петербурге начали снижение

Основной вклад внесло удешевление продуктов питания (-0,76%).

В мае текущего года Петербург продемонстрировал уникальное экономическое явление на фоне остальной России. Согласно обзору инфляции, подготовленному Центробанком и цитируемому "Деловым Петербургом", стоимость товаров и услуг в Северной столице снизилась на 0,06%. При этом по всей стране наблюдался обратный процесс – потребительские цены выросли на 0,17%.

Майское снижение стало первым за последние месяцы после октябрьского падения цен на 0,29%. Благодаря этому замедлению годовая инфляция в Петербурге с исключением сезонности составила 4,7%.

Основной вклад внесло удешевление продуктов питания (-0,76%). Это объясняется наступлением сезона сбора урожая. Плодоовощная корзина стала дешевле на 5,26%, яйца – на 1,7%. Стоит отметить, что не все продукты дешевели: сахар подорожал на 1,6% из-за роста затрат на логистику и упаковку, а также ожидания нового урожая свёклы. Масло и жиры выросли в цене на 1,4%.

Непродовольственные товары подешевели на 0,3%. Укрепление рубля положительно сказалось на стоимости инструментов, электроники, обуви и парфюмерии, сделав их доступнее для покупателей.

Единственным сегментом, показавшим уверенный рост, стали услуги. В мае они подорожали сразу на 1,1%. Эксперты связывают этот скачок с началом высокого туристического сезона, который традиционно стимулирует спрос и цены в сфере обслуживания.

Ранее мы сообщили о том, что лимиты по льготной ипотеке до 18 млн рублей вводятся для Москвы, Петербурга и их областей.

Фото: Piter.TV