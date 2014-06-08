Цены на стройматериалы в Ленобласти снизились на 40%

По прогнозам экспертов, стоимость подобных товаров в регионе останется стабильной до наступления новогодних праздников.

За последний месяц лета цены на стройматериалы в Ленобласти упали на 40%. Об этом сообщил Spb.aif.ru со ссылкой на сведения Росстата.

Так, если в марте обрезная доска в среднем стоила 28 тыс. за куб. м., сейчас она оценивается в 20 тыс. рублей. Эксперты подчёркивают, что в течение летнего сезона держались стабильные цены. Сейчас они окончательно установились и не изменятся до новогодних праздников.

Заа март 2022 года стоимость строительных материалов в Петербурге подросла до 28 тыс. рублей за куб.м. К августу она также опустилась, но только на 6 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что цены на овощи в Ленобласти рухнули в конце лета.

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