Цены на овощи в Ленобласти рухнули в конце лета

Сезонное понижение стоимости овощных культур в регионе составило 10,1%.

В конце августа в 47-ом регионе продолжился тренд на снижение стоимости плодовоовощной продукции. Особенно это заметно на примере овощей. По данным Росстата, они подешевели сразу на 10,1%.

В частности, стоимость картофеля на прилавках в Ленобласти упала на 22,5% – до 34,22 рублей за кг. Капуста убавила 20,7% и достигла 24,39 рублей за кг, лук подешевле на 7% до 42,40 рублей. Кроме того, наблюдается снижение цен на свеклу и морковь – на 29%, до 26,83 рублей за кг, и на 13,5% до 47,59 рублей за кг соответственно.

Если брать в расчёт все 3 летних месяца, выясняется, что картофель в Ленобласти и вовсе убавил в цене 47,2%, капуста — 44,3%, лук —15,2%, свекла — 46,5%, а морковь — 21,1%.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в топ регионов-лидеров по масштабам помощи ДНР и ЛНР.

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