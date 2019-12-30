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nastya960
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В России повышаются цены на сигареты

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Этому способствовали несколько причин.

Крупные табачные компании, представленные на российском рынке, с октября 2019 года по январь 2020 года повысили розничные цены на свою продукцию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФНС.

Эксперты отмечают, что цены повысятся не сразу, а лишь через несколько месяцев после подачи декларации о повышении ценника. Одной из причин изменения цен считается повышение ставок акциза, которые с 2020 года стали выше на 4%. Вторая причина – повышение НДС до 20% и конечный переход на производство маркированной табачной продукции с 1 июля 2019 года.

Специалисты предполагают, что такой резкий рост цен может заставить покупателей перейти на контрафактную продукцию.

Госдума хочет приравнять вейпы и кальяны к сигаретам.

 

 

Теги: сигареты, табак
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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