Семиклассница в Парголово попала в больницу после падения из окна

Девочка гостила у своего отца.

В ночь на среду, 11 января, в полицию поступило сообщение о выпадении 14-летней девочки на крышу цокольного этажа дома на Тихоокеанской улице в Парголово. Об этом стало известно Piter.TV.

Ученица седьмого класса упала с четвертого этажа, где расположена квартира её отца. Как выяснилось, школьница находилась у него в гостях.

Девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом позвонков.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Toyota врезался в припаркованный автомобиль и открыл стрельбу в Кудрово.

Фото: Piter.TV