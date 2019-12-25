  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Цены на продовольствие в Петербурге снизились на 1,5 за неделю
Сегодня, 10:47
38
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Цены на продовольствие в Петербурге снизились на 1,5 за неделю

0 0

Кроме того, уровень безработицы в городе на Неве достиг регионального минимума в 1,7%.

За последнюю неделю цены на продовольственные товары в петербургских магазинах снизились на 1,5%. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников в своём telegram-канале по итогам заседания Координационной группы по обеспечению экономической и социальной стабильности. 

Как отметил представитель власти, ценники уменьшились на овощи, сахар, масло, муку и яйца. Свинина и говядина при этом наоборот подорожали.

Кроме того, в городе на Неве сокращается число безработных: за период с марта по май 2022 года оно уменьшилось составил 1,7%. Таким образом, за неделю число тех, кто находится в поиске трудоустройства, составило более 400 человек.  Это самый низкий показатель безработицы по всем регионам страны, подчеркнул Корабельников. 

Ранее мы сообщили о том, что нестационарным уличным кафе разрешили устанавливать летнюю мебель.

Фото: Piter.TV

Теги: правительство петербурга, продовольственные товары, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии