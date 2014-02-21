Цены на новые машины в Ленобласти упали впервые за осень

Средняя цена снизилась на 3,5 процента.

В октябре 2025 года средняя стоимость новых автомобилей в Ленинградской области снизилась на 3,5%, составив 3,27 миллиона рублей. Об этом сообщили аналитики сервиса "Авто.ру".

По данным исследования, удешевление затронуло большинство сегментов рынка. Особенно заметно снизились цены на автомобили китайских брендов — в среднем на 17 тысяч рублей. Среди моделей, продемонстрировавших наибольшее падение стоимости, названы гибридный Voyah Free (минус 8,3%), внедорожник Tank 700 (минус 5,3%) и кроссовер Hongqi HS5 (минус 2,6%).

В то же время отечественные автомобили показали обратную динамику. Средняя цена российских моделей выросла на 3% и превысила 1,7 миллиона рублей. Эксперты связывают рост с активным появлением на рынке новой марки Tenet, число предложений по которой увеличилось на 50%.

По прогнозам специалистов, подорожание в сегменте отечественных машин может продолжиться до конца 2025 года, тогда как иномарки, особенно китайского производства, будут дешеветь в условиях насыщения рынка.

Ранее мы сообщили о том, что китайские авто приходят на замену привычным для россиян маркам.

Фото: freepik (standret)