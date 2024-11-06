Цены на медь рекордно обвалились после решения Трампа по пошлинам

Фьючерсы на медь на бирже Comex упали примерно на 20%.

Цены на медь в США рекордно обвалились после решения американского президента Дональда Трампа по пошлинам. Об этом сообщает Bloomberg.

Отметим, что глава Белого дома принял решение не вводить пошлины на популярный импортируемый вид металла. После этого фьючерсы на медь на бирже Comex упали примерно на 20%, достигнув отметки $4,5 за фунт. При этом в Белом доме подчеркнули что под импортные пошлины в 50% попадут медные трубы, проволока, прутки, листы и трубки, а также товары с высоким содержанием меди.

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