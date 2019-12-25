Цены на книги в петербургских магазинах увеличились на 20%

Средняя стоимость художественной литературы в городе достигла 800 рублей.

По сравнению с 2021 годом цены на книги в магазинах города на Неве подскочили на 20%. Об этом пишет издание "Ведомости. Санкт-Петербург".

На данный момент средний ценник на художественную литературу в Петербурге поднялся до 800 рублей. Книги профессионального и детского направлений можно приобрести примерно за 600 рублей.

По данным экспертов, цены поднимаются из-за увеличения себестоимости книжной продукции и дефицитом оборудования для её производства. Кроме того, минувшей осенью спрос на покупку книг в городе упал на 30%.

Ранее петербуржцы рассказали, что хотели бы получить в подарок на Новый год.

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