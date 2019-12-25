Стали известны ценники на военную экипировку в Петербурге

Мобилизованных из Петербурга и Ленобласти уже направляют в зону СВО, при этом стоимость обмундирования не снижается.

Недавно губернатор Петербурга Александр Беглов передал в мотострелковый полк около 1,3 тыс. комплектов дополнительного снаряжения для мобилизованных. Многих бойцов из города и соседнего 47-ого региона уже отправляют непосредственно в зону СВО, однако некоторым по-прежнему приходится покупать экипировку за свой счёт. Корреспонденты Spb.aif.ru узнали примерные рассценки на обмундирование, актуальные в Северной столице.

Предварительно набор снаряжения без учёта дорогостоящего бронежилета оценили в 30 тыс. рублей. На данный момент средняя стоимость комплекта "Горка" в городе равно примерно 6 тыс. рублей, 2 комплекта термобелья обойдутся в 5 тыс. рублей, тактические перчатки – от 1,8 тыс. рублей, наколенники – от 1 тыс. рублей, подшлемник – 300/500 рублей, 2 рюкзака – от 12 тыс. рублей. Бронежилет VI класса обойдётся как минимум в 100 тыс. рублей, поэтому он считается существенным дополнением к основному списку.

Коллеги уточняют, что проверками роста цен в военторгах сейчас занимается ФАС, но это явно не самый быстрый процесс.

Ранее адвокат рассказал о временном запрете на оформление брони в военкоматах.

Фото: Piter.TV