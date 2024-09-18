Цены на еду в Петербурге достигли уровня Москвы и превысили среднероссийский

Петербург обогнал регионы по цене продуктовой корзины до 8,6 тыс. руб.

В Санкт-Петербурге минимальная продуктовая корзина подорожала до 8,6 тыс. руб., что выше среднего уровня по России и уступает только Москве с 8,8 тыс. руб. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Руспродсоюз".

Стоимость минимального набора продуктов питания в Санкт-Петербурге в сентябре составила 8,6 тыс. руб. Это второй показатель среди российских регионов. Москва сохранила лидерство с 8,8 тыс. руб.

В Ленинградской области месячная продуктовая корзина оценивается в 8,3 тыс. руб., что также выше общероссийского уровня. Средний показатель по стране достиг 7,3 тыс. руб., увеличившись на 1,6 % с начала года.

Наиболее высокие цены на продукты зафиксированы на Чукотке — 17,5 тыс. руб., а также в Камчатском крае — 12,3 тыс. руб. Самые низкие показатели отмечены в Мордовии (5,9 тыс. руб.) и Пензенской области (6,05 тыс. руб.).

Минфин закладывает в бюджет на 2026 год ключевую ставку 12-13%.

