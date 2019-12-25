Цены на бензин в США достигли самого высокого уровня с 2024 года из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, ситуация в азиатском регионе привела к сбоям в логистике топлива. В связи с этим розничная цена бензина в США выросла до 3,32 доллара за галлон. Кроме того, фьючерсы на бензин подорожали на 27% и могут показать самый значительный недельный рост с марта 2022 года.
Отметим, что американские власти пытаются снизить давление на цены, в том числе смягчив ограничения на покупку нефти из России для Индии. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоит начавшийся в США рост цен на бензин.
Ранее Песков заявил, что ситуация в Иране не должна влиять на стоимость топлива в России.
