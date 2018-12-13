На петербургской бирже резко выросли цены на бензин

Стоимость топлива подскочила на 5-6 %.

В среду, 15 мая, стало известно о росте цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПб МТСБ). После майских праздников стоимость топлива подскочила на 5-6 %. Об этом сообщается на сайте организации.

Так, цена Аи-92 выросла на 5,7 % — до 49 тысяч 79 рублей за тонну. Аи-95 подарожало на 4,78 % — до 50 тысяч 605 рублей за тонну.

По словам аналитиков, рост цен на топливо в мае — это традиционное явление, которое наблюдается каждый год на фоне снижения спроса на бензин. Однако в этот раз сезонное повышение цен совпало с приближением срока окончания действия топливных соглашений.

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