Тарифы за воду и электричество вырастут в июле 2019 года

Рост цен объяснили новыми условиями от ресурсоснабжающих организаций.

С 1 июля 2019 года в Санкт-Петербурге повысятся тарифы ЖКХ на воду и электричество. Об этом вице-губернатор Максим Шаскольский сообщил в ответе на запрос главы отделения "Справедливой России" в Санкт-Петербурге Марины Шишкиной.

Как стало известно, стоимость тарифов за воду вырастет на 7,5%, а электроэнергия подорожает на 6,2%. В общей сложности за 2019 год тарифы ЖКХ подорожают на 10% и 8% соответственно.

В администрации рост цен объяснили новыми условиями от ресурсоснабжающих организаций. Так поставщик тепла и горячей воды ГУП "ТЭК СПб" сообщило, что во второй половине 2019 года его услуги подорожают на 13,4%. Обусловлено это удорожанием стоимости покупки тепловой энергии у ПАО "ТГК-1" и увеличением затрат на оплату труда сотрудников. СПб ГУП "Водоканал" хотело увеличить стоимость своих услуг на 10%, однако снизило порог до 7,5%.

В Смольном отметили, что комитету по тарифам удалось провести перерасчет тарифов и исключить 27,9 млрд неподтвержденных расходов ресурсоснабжающих организаций. Это позволило сдержать рост тарифов на 16,3%.

Комментируя ответ администрации в своем Facebook, Марина Шишкина отметила, что город и петербуржцы находятся в заложниках у власти и ресурсоснабжающих организаций.

Они диктуют свои условия. Никто, в том числе и Смольный, с возрастающими тарифами сделать почти ничего не может. Пока в этой сфере не появится конкуренция, пока ресурсники будут монополистами, город и горожане - их заложники. Видимо, кому-то это выгодно, раз на решение этой задачи нет пресловутой "политической воли.

– написала Шишкина.

Напомним, что в январе 2019 года в Петербурге на 16 % выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Тогда рост цен связывали со снижением температуры воздуха и повышением НДС.

Фото: ВЦКП