Коммунальные услуги в Петербурге подорожали на 16 %

Средний счет за ЖКУ теперь составляет 4 905 рублей 68 копеек.

В январе 2019 года в Петербурге на 16 % выросли цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Так, средний счет, который теперь выставляют жителям города, составляет 4 905 рублей 68 копеек. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В Жилищном комитете отметили, что в декабре 2018 года столбик термометра показывал в среднем минус 3,4 °С. Об этом говорят данные на общедомовых приборов учета тепла. Рост цен на ЖКУ в этом году связывают со снижением температуры наружного воздуха. Кроме того, рост тарифов произошел из-за повышения 1 января НДС до 20%.

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