Жители домов на Белградской на сутки останутся без тепла из-за прорыва трубы

В зоне ремонтных работ оказались пять зданий.

Утром 17 января во Фрунзенском районе Петербурга произошла коммунальная авария. По словам петербуржцев, на Белградской улице, возле дома №28 прорвало трубу с горячей водой. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам пресс-службы компании АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", сообщение об аварии поступило около 08:40. Сейчас специалисты локализуют прорыв трубы диаметром 800 мм. В зоне ремонтных работ оказались пять зданий. На сутки в них ограничат подачу тепла.

Ранее мы писали, что при прорыве трубы на улице Орджоникидзе пострадали двое мужчин.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, Мегаполис

Видео: Piter.TV