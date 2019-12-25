Цены на аренду жилья в Петербурге упали на 4%

Однокомнатную квартиру в среднем можно снять за 20 тысяч рублей в месяц.

В крупных российских городах в августе значительно упали цены на аренду жилья. В Москве по сравнению с августом прошлого года снижение составило 11%, в Петербурге – 4%. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные "Яндекс. Недвижимости".

Снять однокомнатную квартиру в Москве сейчас можно в среднем за 35 тысяч рублей, в Петербурге – за 20 тысяч рублей. Снижение стоимости аренды связано с несколькими факторами. В первую очередь многие люди из-за пандемии коронавируса вернулись в родные города с более благополучной эпидемиологической обстановкой. Также произошло заметное падение доходов населения.

В то же время эксперты прогнозируют подорожание арендного жилья. К концу текущего года цены могут взлететь на 3-4%, а к лету 2021 года – еще на 4-5%. Ситуация может резко измениться, если будут введены новые ограничения, и люди останутся без работы.

Ранее Александр Беглов рассказал, будут ли в городе вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса.

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