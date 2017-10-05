В Германии бензин дорожает по двадцать раз в день: власти обсуждают ограничение ценовых скачков

Такое "динамическое ценообразование" управляется автоматическими алгоритмами, которые анализируют конкурентов в радиусе нескольких километров, спрос, время суток и даже погоду.

В Германии цены на топливо меняются с поразительной частотой — до двадцати и даже пятидесяти раз в сутки. Как выяснил портал 110km.ru, на большинстве автозаправок стоимость бензина и дизеля обновляется каждые 20–30 минут. Средняя заправочная станция в ФРГ меняет стоимость топлива около 20 раз в течение суток. На отдельных АЗС этот показатель достигает 40, а в редких случаях превышает 50 обновлений за 24 часа. Это делает поиск выгодной цены настоящим испытанием для автомобилистов.

Такое "динамическое ценообразование" управляется автоматическими алгоритмами, которые анализируют конкурентов в радиусе нескольких километров, спрос, время суток и даже погоду. В часы пик — с 7 до 8 утра — топливо обычно стоит дороже всего, а вечером, примерно между 19:00 и 20:00, можно заправиться дешевле. Однако из-за постоянных колебаний предсказать момент выгодной покупки становится всё труднее.

По данным Федерального антикартельного управления Германии, в начале 2025 года среднее число изменений цены на одной АЗС составляло 18 в день, но показатель продолжает расти. Такая нестабильность уже вызвала реакцию властей: в земле Баден-Вюртемберг предложили ограничить возможность повышения стоимости топлива — не чаще одного раза в сутки. Аналогичная практика уже действует в Австрии, где операторам разрешено снижать цены в любое время, но повышать их только один раз в день.

Тем не менее инициатива вызвала споры. Немецкий автомобильный клуб ADAC считает, что частые корректировки — не признак хаоса, а отражение здоровой конкуренции. По их мнению, жёсткое регулирование приведёт лишь к росту базовой цены, поскольку компании будут заранее закладывать возможные риски.

Окончательное решение Федеральный совет Германии рассмотрит 17 октября. От него зависит, сохранит ли страна одну из самых гибких систем ценообразования в Европе или перейдёт к более стабильной, но менее конкурентной модели.

Профессор НИУ ВШЭ: "Ситуация с бензином в Ленобласти может измениться, когда снизится потребительский спрос на топливо".

Фото: pxhere