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Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель

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На этом фоне теряет свои позиции и российская валюта.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. 

Известно, что по состоянию на 21:00 по Московскому времени стоимость марки Brent снизилась до $17,77 за баррель. При этом североамериканская нефть WTI потеряла около 56,4% стоимости. В настоящее время, её цена составляет $8,91.

На этом фоне российская волюта также потеряла свои позиции. В настоящий момент, курс доллара достиг 77,65 рубля , а курс евро 84,18 рубля.

Ранее мы сообщали о том, что Греф назвал дату пика коронавируса в России.

Теги: нефть, общество, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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