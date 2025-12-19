Цена какао-бобов опустилась ниже $4 тыс. за тонну

По данным Bloomberg, спрос на бобы сократился из-за длительного периода повышения цен за последние два года.

Цена какао-бобов опустилась ниже 4 тыс. долларов за тонну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Стоимость фьючерса на какао-бобы с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась до 3 957 долларов за тонну. Показатель упал на 5,27%. По данным Bloomberg, спрос на бобы сократился из-за длительного периода повышения цен за последние два года.

Кроме того, в 2024 году фьючерсы на какао-бобы достигли рекордного уровня в декабре 2024 года. На это повлиял неурожай в Западной Африке. На этом фоне производители конфет стали искать более дешевые заменители и включать больше наполнителей, в частности, орехи.

Фото: pxhere.com