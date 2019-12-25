Цена Lada Iskra будет начинаться от 1,25 миллиона рублей

Покупателям из Москвы, Тольятти и Петербурга будет доступна модель в нескольких вариантах.

Стоимость седана семейства автомобилей Lada Iskra российского производства, продажи которых стартуют 20 июля, в базовой комплектации "Комфорт" будет начинаться от 1,25 миллиона рублей. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы "АвтоВАЗа". С завтрашнего дня приобрести новинку смогут жители таких городов как в Москва, Петербург и Тольятти.

Для Lada Iskra предусмотрено три варианта силового агрегата: двигатель 1,6 литра (90 лошадиных сил) с 5-ступенчатой МКПП, двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с 6-ступенчатой МКПП и двигатель 1,6 литра (106 лошадиных сил) с автоматической трансмиссией. пресс-служба "АвтоВАЗа"

Для версии Life, которая оснащается кондиционером и системой обогрева передних сидений и зеркал, стоимость транспортного средства увеличится и будет начинаться от 1,32 миллиона рублей. Комплектация Enjoy, дополнительно оснащенная обогревом форсунок омывателя, охранной сигнализацией, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету, а также мультимедийной системой нового поколения Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами "Яндекса" и встроенным доступом в интернет, будет стоить клиентам от 1,44 миллиона рублей. В самой дорогой комплектации Techno седан Lada Iskra цена будет варьироваться от 1,58 миллиона рублей. В этой модели разработчики предусмотрели функцию подогрева задних сидений, рулевого колеса и ветрового стекла, а также парктроник, камеру заднего вида, противотуманные фары с функцией подсветки поворота.

Напомним, что Lada Iskra в новое семейство автомобилей компактного класса "В" вошла линейка из седана, универсала и универсала повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль находится между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти.

У петербуржца конфисковали Lada за повторное пьяное вождение.

Фото: www.lada.ru