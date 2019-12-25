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Cемак: Малком не выйдет на поле в матче против "Брюгге"
Сегодня, 14:18
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nadezhda_sib

Cемак: Малком не выйдет на поле в матче против "Брюгге"

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Игра в рамках Лиги Чемпионов начнется 20-го октября на "Газпром Арене" в 19:55.

Малком не будет выступать за "Зенит" в матче против бельгийского клуба "Брюгге". Об этом сообщил Сергей Семак, передала пресс-служба сине-бело-голубых.

По словам тренера, он не играет в общей группе. Кроме того, Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч.

Есть еще небольшие проблемы, но, думаю, они решаемы.

сказал Семак.

Какие именно проблемы, он не уточнил. Решение о стартовом составе команды будет приниматься завтра. 

Ранее Семак прокомментировал новость о заражении COVID-19 игроков "Брюгге" перед матчем с "Зенитом". 

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: зенит, малком, семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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