Cемак: Малком не выйдет на поле в матче против "Брюгге"

Игра в рамках Лиги Чемпионов начнется 20-го октября на "Газпром Арене" в 19:55.

Малком не будет выступать за "Зенит" в матче против бельгийского клуба "Брюгге". Об этом сообщил Сергей Семак, передала пресс-служба сине-бело-голубых.

По словам тренера, он не играет в общей группе. Кроме того, Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч.

Есть еще небольшие проблемы, но, думаю, они решаемы. сказал Семак.

Какие именно проблемы, он не уточнил. Решение о стартовом составе команды будет приниматься завтра.

Ранее Семак прокомментировал новость о заражении COVID-19 игроков "Брюгге" перед матчем с "Зенитом".

Фото: ФК "Зенит"