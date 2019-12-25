Cемак: Малком не выйдет на поле в матче против "Брюгге"

Малком не будет выступать за "Зенит" в матче против бельгийского клуба "Брюгге". Об этом сообщил Сергей Семак, передала пресс-служба сине-бело-голубых.
По словам тренера, он не играет в общей группе. Кроме того, Дуглас Сантос дисквалифицирован на этот матч.
Есть еще небольшие проблемы, но, думаю, они решаемы.
сказал Семак.
Какие именно проблемы, он не уточнил. Решение о стартовом составе команды будет приниматься завтра.
Ранее Семак прокомментировал новость о заражении COVID-19 игроков "Брюгге" перед матчем с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
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