Семак прокомментировал новость о заражении COVID-19 игроков "Брюгге" перед матчем с "Зенитом"

Несмотря на выявленные случаи в команде соперника, игра состоится.

Накануне стало известно, что три игрока "Брюгге" и гендиректор клуба заразились коронавирусом. Несмотря на это, игра с "Зенитом" на "Газпром Арене", запланированная на 20 октября, состоится. По словам тренера сине-бело-голубых, все осознают риск, но в новых реалиях приходится с ним мириться. Интервью с наставников было опубликовано на сайте "Зенита".

Все должны понимать степень риска, иначе не было бы возможности возобновлять турниры и все чемпионаты. Таковы реалии, приходиться с ними мириться. Что в чемпионате России, что в Лиге чемпионов УЕФА есть требования, регламент. Во многих случаях регламент скользкий и неоднозначный, но в любом случае это понятно, потому что четкий регламент прописать практически невозможно или очень сложно. сказал Семак.

Также он отметил, что случаи заболевания в команде соперника не сильно повлияют на состав тех, кто будет играть. Это приведет к двум-трем изменениям в составе, но не больше. По его мнению, "вся боевая атакующая мощь" сохранилась. Вопрос для тренера может вызвать лишь линия обороны. Также наставник "Зенита" пожелал всем заболевшим футболистам здоровья.

Фото: fc-zenit.ru