Целью атаки украинского беспилотника был нефтяной терминал

Дрон удалось перехватить. Система сработала молниеносно.

Целью беспилотника ВСУ, который упал ночью 18 января в Петербурге, стал нефтяной терминал. Об этом сообщил совладелец компании Михаил Скрыгин.

Бизнесмен поблагодарил Минобороны РФ и президента Владимира Путина за работу ПВО. Дрон удалось перехватить. Система сработала молниеносно, отметил Михаил Скрыгин. В результате случившегося никто не пострадал, инфраструктура не повредилась.

Михаил Скрыгин подчеркнул, что благодаря работе системы ПВО удалось предотвратить чудовищную катастрофу, избежать человеческих жертв.

Ранее на Piter.tv: ночью в Пулково вводили план "Ковер" из-за беспилотника.

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Фото: Unsplash