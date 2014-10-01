Царскосельский марафон пробежали более 5 тыс. человек

В нем приняли участие спортсмены из России и стран СНГ.

Уже третий ежегодный Царскосельский марафон подходит к концу в пригороде Петербурга. Спортивное событие состоялось в воскресенье, 16 мая. Спортсмены пробежали дистанции в 11 и 21 километр. Как рассказал порталу 78.ru организатор серии забегов "Пушкин Run" Дмитрий Павлов, на забег сегодня вышли более 5 тысяч участников.

В то время как на первом марафоне в 2019-м году в Петербург приехали иностранцы из Франции или Коста-Рики, к третьему мероприятию иностранцев стало меньше из-за вирусных ограничений. В основном, на старт в 2021 году вышли спортсмены из Казахстана и стран СНГ.

В конце апреля мы сообщали о том, что рамках Всероссийского субботника на Батарейной горе в Выборге состоялся экологический марафон "Чистые игры".

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