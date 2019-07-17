Опрос: в августе большинство российских туристов приедут в Петербург

В среднем, на неделю.

Сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил, в какие города россияне отправятся для поездок по стране в августе этого года. Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург.

Также в рейтинг попали Москва, Казань, Петрозаводск и Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону туристы проведут около полутора дней, в Петербурге – до недели. Стоимость жилья в Петербурге составляет, в среднем, 2,5 тысячи рублей в сутки.

Самые длительные поездки в августе запланированы в Санкт-Петербург и Петрозаводск (семь дней). В Москву и Казань - на пять дней.

Среди курортных городов для отдыха на море в августе наиболее популярны Ялта и Сочи.

Ранее Санкт-Петербург попал в тройку "шоколадных" столиц России.